مضادات الاكتئاب تزيد معدلات انتحار الشباب

أكدث دراسة بريطانية جديدة أن العلاج بمضادات الاكتئاب يزيد من معدلات الانتحار بين البالغين، بغض النظر عن نوع مضاد الاكتئاب المستخدم سواء مضادات الاكتئاب "ثلاثية الحلقة" أو "مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية" المعروفة باسم SSRI"".

أكثر الفئات عرضة للانتحار الشباب أقل من 25 سنة..

>وفقا للمجلة الطبية البريطانية فإن الدراسة التحليلية التى أجراها باحثون من جامعة نوتنجهام البريطانية، كشفت أنه فى المرضى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، فإن استخدام مضادات الاكتئاب يزيد من معدلات الانتحار أو الإضرار بالنفس خاصة فى فترة الـ28 يوما الأولى، مع بداية استخدام العلاج وأثناء إيقافه، ولم تظهر الدراسة مثل هذه المشاكل فى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و65 سنة، وتقل نسبة الانتحار فى من هم أكبر من 65 سنة.

مريض الاكتئاب فى الأساس معرض لزيادة خطر الانتحار..

>شملت الدراسة مراجعة بيانات أكثر من 200 ألف من مرضى الاكتئاب، ووجدت أن معدلات الانتحار تصل إلى 43 لكل 100 ألف بين الرجال، و9 لكل 100 ألف بين النساء وهى معدلات أعلى بكثير من معدلات الانتحار بين عموم السكان، ويقول الباحثون أن مريض الاكتئاب فى الأساس معرضا لزيادة خطر الانتحار، وكارثة أن تزيد الأدوية من هذا الخطر.

ويوصى الأطباء بضرورة متابعة المرضى خلال فترات بداية استخدام العقاقير، وفى أثناء وقفها وهذا لتقليل تعرضهم للانتحار.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالى

health@youm7.com

الموضوعات المتعلقة..

>

دراسة: 12% من الآباء يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة

>

المسكنات القوية ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب