الظهور الإعلامي الأول لزوج فاتن حمامة

على الرغم من رفضه الظهور على وسائل الإعلام منذ زواجه من الفنانة المصرية فاتن حمامة، سيظهر الدكتور محمد عبد الوهاب مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي التي استطاعت إقناعه أن يكون ضيفها في برنامجها "هنا العاصمة"، ليتحدث عن ذكرياته مع فاتن، بمناسبة الذكرى الأربعين على رحيل سيدة الشاشة العربية.

ومن المقرر أن يتحدث أيضاً ضمن الحلقة المزمع عرضها في الأول من مارس/آذار المقبل، ابنة فاتن حمامة نادية ذو الفقار والمحامية منى ذو الفقار وشقيقة فاتن ناهد حمامة.

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