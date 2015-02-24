فاروق وسمية الفيشاوي يحتفلان بالعرض الأول لفيلم ابنهما أحمد

احتفل الممثلان أحمد الفيشاوي وشيرين رضا، بعرض فيلمهما السينمائي "خارج الخدمة"، في سينما كريم في منطقة وسط البلد.

وكانت مفاجأة العرض حضور الفنانة المعتزلة سمية الألفي التي حضرت لتتابع أولى أعمال ابنها الإنتاجية، كما حضر أيضاً الفنان فاروق الفيشاوي الذي جلس إلى جوار سمية في صالة السينما.

كما حضر لتهنئة الأبطال مجموعة من الفنانين منهم محمود حميدة، وأنجي وجدان، ورامي غيط وغيرهم.

وتتمحور قصة الفيلم، عن شخصين يلتقيان بالصدفة ويجمعهما حب المخدرات لتتطور بعدها علاقتهما.

وبالنسبة لردود الفعل عن الفيلم، فلم ينل إعجاب الكثيرين بسبب إيقاعه البطيئ نسبياً، إلا أن وجود الحس الكوميدي فيه آمّن حالة من التوازن.

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