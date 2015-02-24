بالصور: دموع ومواقف محرجة وساخرة ضجّ بها حفل الأوسكار

ككل سنة يجتمع ألمع وأهم نجوم هوليوود في حفل ضخم توزع خلاله جوائز الـ Oscar، لتلقي الضوء على أبرز الأعمال التي قدموها. كان لحفل هذا العام طعم خاص، حيث إجتمعت الدموع، المشاعر، السخرية والمواقف المحرجة، فمنهم من أذرف الدموع لأغنية لامست مشاعره، ومنهم من قام بأعمال مجنونة لفتت الأنظار، بالإضافة إلى أحداث أشعلت السهرة وجعلتها أكثر ضخباً وفخامة.

Neil Patrick Harris الذي قدم حفل الـ Oscar هذا العام للمرة الأولى، حاول إضفاء أجواء من الضحك والفكاهة على السهرة، لكن الحضور لم يتجاوب معه إلى حد كبير، كما رأى البعض أن سخريته تخطت الحدود، خصوصاً وأن مناسبة ضخمة كهذه تتطلب بعض الرسمية والرصانة.

خلال مرور النجمة Scarlett Johansson على السجادة الحمراء، إقترب منها الممثل John Travolta وفاجأها بقبلة غير متوقعة على خدها، مما سبب لها الإحراج أمام المئات.

J.K. Simmons الذي نال جائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم Whiplash، أهدى هذا الفوز لزوجته Michelle Schumacher، وغازلها أمام الجميع قائلاً: أنا ممتن لك ولحبك وعطفك وحكمتك وصبرك وتضحيتك.

أداء Common و John Legendلأغنية Glory من فيلم Selma خلال السهرة لم يكن عادياً، بل أجّج مشاعر الحاضرين وأبكاهم، والدموع التي ذرفها نجوم العمل Chris Pine و David Oyelowo أكبر دليل على ذلك.

الكاتب Graham Moore الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم The Imitation Game، تحدث عن طفولته القاسية موجهاً رسالة هادفة إلى الشباب وقال: عندما كنت في الـ 16 من عمري، حاولت قتل نفسي لأنني شعرت حينها بأنني مختلف عن أبناء جيلي نكرة ولا أنتمي إلى محيطي.. وها أنا اليوم أقف على هذا المسرح العظيم.

Lady Gaga أشعلت حفل الأوسكار صوتاً وحضوراً، وبعد إنتهاء عرضها ألقت بنفسها على الأرض ونشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وهي مستلقية، فإعتقد الكثيرون أنها سقطت على المسرح، وتعرضت للموقف نفسه الذي تواجهه نجمات هوليوود في أغلب المناسبات.

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