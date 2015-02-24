صورتان قديمتان لمايا دياب ورولا سعد...لم تعودا تشبهان نفسيهما

نشر المصور اللبناني الشهير أوهانس سركيسيان، على حسابه الخاص في موقع "فيس بوك"، صورتين قديمتين من أرشيفه الفني لكل من الفنانتين مايا دياب ورولا سعد.

وشكلت الصورتان صدمة لروّاد موقع "فيس بوك" بسبب التغيير الكبير الذي طرأ على شكل الفنانتين خصوصاً مايا دياب، إذ بدت مختلفة كلياً عن شكلها في الوقت الحالي، وتظهر الصورة بوضوح أن مايا أجرت عدداً كبيراً من عمليات التجميل.

أوهانس دافع عن مايا بقوله إنها جميلة حتى قبل خضوعها للتغيير الذي طرأ على مظهرها، مؤكداً أنها لن تغضب منه بسبب نشره الصورة.

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