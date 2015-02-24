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محافظ الدقهلية يطلق اسم الشهيد "الشحات شتا" على مدرسة بشربين

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محافظ الدقهلية يطلق اسم الشهيد "الشحات شتا" على مدرسة بشربين محافظ الدقهلية يطلق اسم الشهيد "الشحات شتا" على مدرسة بشربين
قال حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إن الشهيد الشحات شتا ابن المحافظة الذى ضحى بنفسه خلال الهجوم الإرهابى بسيناء على المواقع العسكرية لينقذ أصدقاءه يستحق كل تقدير واحترام من الجميع، مشدداً على أنه سيطلق اسم الشهيد على مدرسة صباح اليوم الثلاثاء، وذكر قائلاً: "ده أقل واجب ممكن نعمله".

وأضاف محافظ الدقهلية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أنه منذ صباح اليوم الثلاثاء سيكون هناك لوحة باسم الشهيد على أحد مدارس مدينة شربين مسقط رأس الشهيد.

واستطرد قائلاً: "كما سيطلق اسم الشهيد أيضاً على قاعة الاجتماعات الكبرى بنادى شربين".


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