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أكبر سفينة حاويات بالعالم تسدد 6 ملايين و820 ألف جنيه لعبور قناة السويس

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أكبر سفينة حاويات بالعالم تسدد 6 ملايين و820 ألف جنيه لعبور قناة السويس أكبر سفينة حاويات بالعالم تسدد 6 ملايين و820 ألف جنيه لعبور قناة السويس
سددت سفينة الحاويات البنمية العملاقة "أوسكار" التى تعد أكبر سفينة حاويات فى العالم، 895 ألف دولار أمريكى كرسوم لعبور المجرى الملاحى لقناة السويس، بما يقارب 6 ملايين و820 ألف جنيه مصرى.

وقال مصدر ملاحى مسئول بهيئة قناة السويس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السفينة "أوسكار" التابعة لشركة "سى إم جى" السويسرية تعتبر أكبر سفينة حاويات فى العالم بحمولتها البالغة 193 ألف طن، وتستطيع نقل 19 ألفا و244 حاوية على متنها.

وأضاف أن إدارة الهيئة قامت بتسيير قاطرتين عملاقتين من قاطرات الهيئة خلال رحلة عبور السفينة العملاقة للمجرى الملاحى لقناة السويس والتى استغرقت قرابة 12 ساعة متصلة.


>33 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 1,9 مليون طن

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