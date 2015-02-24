ضبط 45 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز الأمن العام ووزارة الصحة حملات موسعة، على الطرق السريعة، استهدفت ضبط السائقين متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وأسفرت عن ضبط 45 حالة إيجابية.

قامت القوات بفحص 150 من سائقى السيارات للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة وتبين إيجابية 45 منهم، متعاطين للمواد المخدرة المختلفة من حشيش وأقراص مخدرة وبانجو وغيرها، تم تحرير محضر للسائقين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى بالتعاون مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن والانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.