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فلسطين تعرب عن خيبة أملها من قرار محكمة أمريكية بإدانتها فى تفجيرات

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فلسطين تعرب عن خيبة أملها من قرار محكمة أمريكية بإدانتها فى تفجيرات فلسطين تعرب عن خيبة أملها من قرار محكمة أمريكية بإدانتها فى تفجيرات
أعربت الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبى الذى أصدرته محكمة فى نيويورك أمس الاثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التى نفذت بين عامى 2004-2011، متجاهلة سوابق قانونية حددتها محاكم أمريكية مرارا وتكرارا، بما فى ذلك حكم صدر الأسبوع الماضى على يد القاضى الفيدرالى فى العاصمة واشنطن، والتى أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.

وأكدت الحكومة ، فى بيان وزعه مركز الإعلام الحكومى ، "إن الجهات الفلسطينية المختصة فى منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، وشددت على ثقتها فى تحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، وقالت "إننا نثق فى النظام القضائى الأمريكي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقى وموقفنا القانونى الراسخ".

وشددت على أن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة فى إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانونى فى الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على الأرض، ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة الفلسطينية المحدودة من الخدمات والبرامج اللازمة للشعب الفلسطيني، فضلا عن تضليل العالم وحرف أنظاره عن العنصرية والظلم اليومى الذى يواجهه الفلسطينيون، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتى نسعى بشكل حثيث لوقفها من خلال إطار قانونى لائق وسليم.
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مصر 365

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