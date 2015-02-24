مصطفى يسرى: أسوان بوابة مصر الجنوبية وجسر التواصل مع أفريقيا

أكد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان أن المحافظة تعتبر بوابة مصر الجنوبية وجسر التواصل لأفريقيا عبر العصور، لما تحمله من قواسم مشتركة وتشابه ثقافى وتراثى شعبى والذى يرتبط بجذوره لإفريقيا تاريخياً وحضارياً.. موضحا أن أسوان أصبحت أكثر انفتاحاً وقرباً لجميع الدول والشعوب الإفريقية ومحوراً دولياً للتجارة بين مصر وأفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع وفد رؤساء تحرير الصحف الرئيسية بدول حوض النيل والجنوب الأفريقى والذى يزور مصر حاليا، والذى حضره خالد عبد الحليم ومها محسن عضوى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وكشف اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان خلال اللقاء - زيادة حركة التبادل التجارى بين مصر والسودان، بعد افتتاح طريق "قسطل- حلفا" وميناء قسطل البرى، بنسبة 60% ووصلت المنتجات المصرية إلى أثيوبيا عبر أسوان.

وأوضح اللواء مصطفى يسرى أن الفترة الماضية شهدت تطوير منظومة النقل النهرى بين المحافظة والدول الأفريقية، لافتا إلى أنه سيتم قريباً افتتاح ميناء "أرقين البرى"، فضلا عن إنشاء طريق (توشكى/ أرقين/ دنقلة) فى الجانب الغربى من البحيرة والذى يأتى ضمن الطريق الدولى "الإسكندرية/ كيب تاون بجنوب إفريقيا".

وأكد المحافظ أن هذه الشرايين والنوافذ الجديدة تعكس الاهتمام المصرى حكومة وشعبا لتطوير وتعزيز الشراكة والتواصل مع دول حوض النيل وأشقائها الأفارقة.

وأشار اللواء مصطفى يسرى إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم كل التسهيلات وإزالة أية عقبات أمام هذا التواصل من خلال التنسيق والتفاهم الجيد مع القنصلية السودانية وتبادل الزيارات مع الوفود الإفريقية مع السعى لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

ومن جانبهم، أعرب وفد رؤساء تحرير الصحف الرئيسية بدول حوض النيل والجنوب الافريقى عن امتنانه وسعادته بزيارة المحافظة، مطالبا بتكثيف زيارات الوفود الإفريقية لأسوان لأنها تعتبر مركز التواصل بين مصر وشعوب الأفريقية.