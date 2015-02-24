محافظ ينبع يبحث أوضاع السجناء والموقوفين

ترأس محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم بصالة الاجتماعات بالمحافظة امس اجتماعا ناقش من خلاله أوضاع السجناء والموقوفين وذلك بحضور وكيل محافظ ينبع خالد بن محمد الغملاس والجهات ذات العلاقة المتمثلة بمحكمة ينبع، شرطة ينبع، سجن ينبع، هيئة الرقابة والتحقيق، جوازات ينبع، مكافحة المخدرات، دائرة التحقيق والادعاء العام بالإضافة لمدير إدارة الحقوق العامة بالمحافظة سالم بن عويض السناني.

وقد بدأ محافظ ينبع الاجتماع بكلمة رحب من خلالها بجميع الحضور وقال سعداء أن نلتقي بأخواننا وزملائنا بالقطاعات نتحاور ونتناقش لما فيه خدمة الصالح العام ثم تدارس المجتمعون مايتعلق بأوضاع السجناء من تأخير الرد على المعاملات الخاصة بهم.

وأكد المحافظ على المجتمعين سرعة إنهاء مايتعلق بمعاملات السجناء دون تأخير وذلك حفظا للحقوق وقد أبدى الجميع تعاونهم لما فيه خدمة السجناء والموقوفين.

من جانب آخر، استقبل محافظ ينبع بمكتبه بالمحافظة أمس مدير جوازات محافظة ينبع الجديد العقيد لافي بن سمران الجهني.

وفي بداية الاستقبال هنأه المحافظ على الثقة وقال أدعو الله أن يوفقك لما فيه الخير ونرحب بك لتنضم لفريق العمل بينبع وأن تسهم مع زملائك في تطوير الأداء وخدمة المستفيدين من خدماتكم.

من جهته أعرب مدير جوازات محافظة ينبع العقيد الجهني عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حسن الاستقبال والتهنئة وما حظينا به من توجيهات جميعها تصب في مصلحة العمل. وقال أدعو الله أن اوفق أنا وزملائي لتقديم مايرتقي بالعمل لمافية خدمة المستفيد من الخدمات التي تقدمها الجوازات.