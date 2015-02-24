أخصائى تغذية: الزعتر والروزمارى للوقاية من مرض السكر

السكر من الأمراض التى تزيد نسب الإصابة به بشكل خاص فى المجتمعات العربية، نتيجة للعادات الغذائية الخاطئة، كما أنه من أهم الأمراض التى يمكن توقع الإصابة بها نتيجة ارتباطه بالعوامل الوراثية.

وعن أحدث طرق الوقاية من مرض السكر يقول الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية إن أحدث الدراسات التى أجريت بشأن سبل الوقاية من مرض السكر، دراسة نشرت بمجلة الجمعية الأمريكية للكيمياء، وتوصلت إلى أن نبات الزعتر والروزمارى يساعدان بصورة فعالة فى الوقاية والتقليل من فرص الإصابة بالنوع الثانى من أمراض السكر نظرا لاحتوائهما على عدد من العناصر الهامة التى تمثل خط دفاع قوى ضد هذا المرض، كـ"البوليفينول" و"الفلافونويد" والتى تمنع إفراز إنزيم مرض السكر بالدم.

وقال البحث الجديد إن استخدام الأعشاب مثل الزعتر والروزمارى فى إعداد الطعام، يقدمان للجسم فائدة تضاهى تلك التى يمكن الحصول عليها من العقاقير الدوائية، التى تحتوى على نفس المركبات السابق ذكرها.

وفى النهاية أوصى البحث على إضافة الروزماى والزعتر إلى أكبر قد ممكن من أنواع الطعام التى نتناولها على مدار اليوم، وخاصة طبق السلاطة الطازجة.

دراسة أمريكية: قلة النوم لمدة 3 أيام تُعرضك للإصابة بالسكر والسمنة