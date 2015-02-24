فى سن اليأس.. الأناناس يقى من الإصابة بهشاشة العظام

"سن اليأس" الشبح الذى يؤرق العديد من السيدات، ويرجع ذلك إلى بعض الأقاويل الخاطئة الشائعة التى ترددها بعضهن، كشعورهن بسخونة تسرى فى أجسامهن، والتوتر، والعصبية أثناء تلك الفترة، وفى الحقيقية تختلف هذه الأعراض من امرأة لأخرى، قد تشعر إحداهن بها دون غيرها، ولكن الأعراض المؤكدة هى ضعف قوة العظام فتكون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

تعريف سن اليأس:

>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن سن اليأس يحمل العديد من المخاوف للسيدات، فيعطيها شعور بالتقدم فى العمر، مما يزيد من شعورها بالاكتئاب وعدم الرغبة فى الحياة، كما أن هذه المرحلة تشكل خطرا كبيرا على صحتها فتصبح أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وقد تصاب بضعف فى الجهاز المناعى فتصبح أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وأمراض المناعة.

الأناناس هو الحل:

>وتوضح د. آمال، تناولك للأناناس أثناء تلك الفترة يعد من الخطوات الهامة، حيث إنه يحتوى على الكالسيوم والمغنسيوم والكولاجين والزنك، تلك العناصر التى يحتاجها جسم المرأة بكثرة وخاصة عند الوصول لسن اليأس.

فوائد الأناناس:

>وتضيف استشارى السمنة والنحافة، أن تناولك لعصير الأناناس يساعدك على تقوية عظامك وتجنب الإصابة بهشاشة العظام، لأن عنصر الماغنسيوم يساعد على تقوية وصلابة العظام، ويعد الكولاجين علاجا فعالا لتقوية العظام والجلد والغضاريف، ويعطيها الشعور بالقوة والصلابة فيحد من الإصابة بالهشاشة.

وأخيرا تناولك للأناناس يساعد على تقوية جهازك المناعى، فيحد من إصابتك بأمراض المناعة، كما أنه يساعدك على التخلص من الوزن الزائد لأنه يزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم.

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