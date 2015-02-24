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نقابة المعلمين بالشرقية: المحافظ وعدنا باستكمال مستشفى المعلمين بالزقازيق

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نقابة المعلمين بالشرقية: المحافظ وعدنا باستكمال مستشفى المعلمين بالزقازيق نقابة المعلمين بالشرقية: المحافظ وعدنا باستكمال مستشفى المعلمين بالزقازيق
أكد محمد يعقوب المتحدث الإعلامى لنقابة المعلمين بالشرقية، أن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عقد لقاءً مع مجلس نقابة المعلمين بالشرقية، لمناقشة مشاكل المعلمين بالمحافظة.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أمس الاثنين، أن المحافظ بحث مشكلات نقابة المعلمين، وعلى رأسها أسباب عدم استكمال تجهيزات مستشفى المعلمين بالزقازيق وآليات تقديم النقابة للدورات التدريبية لمعلمى المحافظة، مستعرضًا مع مجلس النقابة ما تقدمه لأبناء المحافظة من العاميلن بالحقل التعليمى من خدمات، لافتًا إلى أهمية التعاون بين مجلس النقابة وهشام السنجرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا ضرورة تعاون المحافظة مع المجلس فى المرحلة المقبلة، ومناقشة الحلول المطروحة لكل مشكلات معلمى المحافظة.

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