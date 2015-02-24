تعليم أسوان: تخصيص 94 مدرسة كلجان انتخابية لمجلس النواب

أكد محمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص 94 مدرسة بأنحاء مراكز محافظة أسوان كلجان انتخابية فى انتخابات مجلس النواب.

وأضاف محمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه تم إرسال كشف بهذه المدارس متضمنا أرقام التليفونات إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان استعداد وجاهزية هذه المدارس لاستقبال الانتخابات، وشدد على كفاءة المرافق الأساسية بها، لافتا إلى أن هذه المدارس تشتمل أيضا على مظلات للناخبين وأماكن تناسب ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنه سيتم ندب مدير المدرسة وعامل للتواجد خلال الانتخابات.