أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ يقطع زيارته لـ"الحامول" بسبب تدافع المواطنين

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يقطع زيارته لـ"الحامول" بسبب تدافع المواطنين محافظ كفر الشيخ يقطع زيارته لـ"الحامول" بسبب تدافع المواطنين
قطع الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، جولته لمركز الحامول مساء أمس الاثنين، عقب تفقده مستشفى الحامول المركزى، بسبب استيائه من تنظيم الزيارة، وتدافع المواطنين عليه داخل المستشفى، من أصحاب المطالب الخاصة.

وكان محافظ كفر الشيخ فى زيارة مسائية للحامول، ولكن سادت حالة من الهرج بين المواطنين أثناء الزيارة فى ظل غياب أمنى لزيارة المحافظ لمركز الحامول، وقد حاول المحافظ إعطاء بعض المواطنين الفرصة للتعرف على مشاكلهم، إلا أنهم تدافعوا عليه أثناء تفقده المستشفى، وسادت حالة من الفوضى، جعلت المحافظ غير قادر على مواصلة تفقده للمستشفى، وقرر قطع الزيارة والعودة إلى ديوان عام المحافظة.

وعقب عودة المحافظ أعرب عن استيائه مما حدث، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: زيارتى اليوم للحامول أقل ما توصف بها أنها مهزلة.. لا توجد أى قدرة على الحوار.. كنت أتمنى من مواطنى الحامول استثمار زيارتى لهم للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها، إلا أنه للأسف شاهدت مهزلة أوصلتنى إلى قطع الزيارة".

وكان جدول الزيارة المسائية يضم زيارة المحافظ للمركز الطبى، وتقديم واجب العزاء لأسرة شهيد تفجيرات سيناء الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365