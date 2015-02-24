محافظ كفر الشيخ يقطع زيارته لـ"الحامول" بسبب تدافع المواطنين

قطع الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، جولته لمركز الحامول مساء أمس الاثنين، عقب تفقده مستشفى الحامول المركزى، بسبب استيائه من تنظيم الزيارة، وتدافع المواطنين عليه داخل المستشفى، من أصحاب المطالب الخاصة.

وكان محافظ كفر الشيخ فى زيارة مسائية للحامول، ولكن سادت حالة من الهرج بين المواطنين أثناء الزيارة فى ظل غياب أمنى لزيارة المحافظ لمركز الحامول، وقد حاول المحافظ إعطاء بعض المواطنين الفرصة للتعرف على مشاكلهم، إلا أنهم تدافعوا عليه أثناء تفقده المستشفى، وسادت حالة من الفوضى، جعلت المحافظ غير قادر على مواصلة تفقده للمستشفى، وقرر قطع الزيارة والعودة إلى ديوان عام المحافظة.

وعقب عودة المحافظ أعرب عن استيائه مما حدث، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: زيارتى اليوم للحامول أقل ما توصف بها أنها مهزلة.. لا توجد أى قدرة على الحوار.. كنت أتمنى من مواطنى الحامول استثمار زيارتى لهم للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها، إلا أنه للأسف شاهدت مهزلة أوصلتنى إلى قطع الزيارة".

وكان جدول الزيارة المسائية يضم زيارة المحافظ للمركز الطبى، وتقديم واجب العزاء لأسرة شهيد تفجيرات سيناء الأخيرة.