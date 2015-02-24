محافظ الأقصر يلتقى "حسن راتب" لبحث استعدادات افتتاح ميدان الملك عبد الله

التقى محمد بدر، محافظ الأقصر، أمس الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، رجل الأعمال حسن راتب، لبحث استعدادات افتتاح ميدان الملك عبد الله بعد تطويره بوسط المدينة.

يذكر أن الشركة المنفذة لمشروع تطوير الميدان، قد انتهت من عملها وصممت الميدان بنموذح يجمع بين الطرازين الفرعونى والعربى بوسط مدينة الأقصر، حيث قامت الشركة بوضع اللمسات النهائية والتشغيل التجريبى لــــ"النافورة" بالميدان، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا بحضور عدد من المسئولين السعوديين بمصر، وتكلف الميدان 3 ملايين جنيه تبرع بها رجل الأعمال المصرى حسن راتب.