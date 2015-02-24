"صحة الشرقية": إقالة 9 من قيادات المديرية لتطهيرها من الفساد

قال الدكتور عصام عامر، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه لا تهاون مع حياة أى مريض وأنه سيتم توقيع الجزاء القانونى على أى مخطئ أو مقصر فى عمله، مشيرا إلى أنه قام بنفسه بحملة تطهير بالمديرية أقال فيها 9 من القيادات، بسبب الإهمال، أبرزهم مديرة الشئون القانونية، وأيضا مدير العلاج الحر وشئون العاملين والتسويات، ومديرة التمريض، وآخرون من الذين أثبتت التحقيقات فسادهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى فاقوس العام ضمن المستشفيات التى فى خطة المديرية لتطويرها، مشيرا إلى أنه أوشك الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى الطوارئ، الذى سيعمل على رفع الخدمات الطبيبة وسيمثل صرحاً طبياً جديداً يسهم فى تقديم خدمة طبية مميزة لكل المرضى.

وأوضح أن المبنى متعثر استكماله منذ 10 سنوات، إلا أنه بعد عرض الأمر على الوزارة منذ فترة فور توليه منصبه كوكيل للوزارة قررت سرعة استكماله، وهو عبارة عن مبنى الطوارئ الجديد والمكون من 5 طوابق وبه 2 أسانسير ويضم استقبال وعمليات وعناية مركزة، خلال الفترة المقبلة.

وفى ذات السياق، أفاد وكيل الوزارة أنه من المقرر افتتاح مستشفى جراحة الحروق بههيا مطلع الشهر المقبل، مؤكداً أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بالمبنى ليقدم خدمة طبية مميزة للمرضى وهى المستشفى المتخصص الأول بالمحافظة، بالإضافة إلى أنه تم إدخال مستشفى الزقازيق العام بعد تطويرها لخدمة الطوارئ، وجار رفع كل إمكانيات مستشفى القنايات المركزى لكى تتم الاستعانة بها فى الحوادث لتخفيف الضغط بمستشفى الأحرار، وذلك لتطوير الخدمات الطبية.