طب سوهاج تحتفل بحصولها على الاعتماد الأكاديمى وتخريج الدفعة الـ19

تنظم جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حفل الاعتماد الأكاديمى وتخريج الدفعة الـ19 من كلية الطب البشرى، تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج.

وقال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة، إن كلية الطب قد حصلت على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتابع رئيس الجامعة: تعتبر كلية الطب ثانى كلية بجامعة سوهاج بعد كلية العلوم تحصل على الاعتماد الأكاديمى.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات الجامعية، الذين كان لهم فضل المساهمة فى حصول الكلية على الاعتماد، كما سيتم تكريم أوائل الخريجين من طلاب الدفعة التاسعة عشر.