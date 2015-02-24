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«نتنياهو» يرحب بقرار المحكمة الأمريكية بإدانة السلطة الفلسطينية

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نتنياهو

نتنياهو

علق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية القاضي بتغريم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار لضحايا أمريكيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل، قائلًا: “قرار المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة أكد مسئولية السلطة الفلسطينية عن العمليات القتل التي ارتكبت في إسرائيل العقد الماضي”.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية في “فيس بوك”: “بدلا من استخلاص العبر المطلوبة، تعمل السلطة الفلسطينية على خطوات تشكل خطرا على استقرار المنطقة مثل توجهها المنافق إلى المحكمة الجنائية الدولية وتواصل تحالفها مع حركة حماس الإرهابية”. “على حد تعبيره”..

وقال: “نتوقع من الجهات المسئولة في المجتمع الدولي أن تواصل معاقبة الأطراف التي تدعم الإرهاب، مثلما فعلت المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة، كما نتوقع منها أن تواصل دعم الدول التي تحارب الإرهاب، وفي هذا اليوم نتذكر الأسر التي فقدت أحباءها، قلوبنا معها ولا توجد هناك أي عدالة تستطيع أن تواسيها”.

نتنياهو

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