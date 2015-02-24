أمير قطر يصل «واشنطن» في زيارة رسمية يلتقي خلالها «أوباما»

وصل تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى واشنطن اليوم، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية يلتقي خلالها الرئيس «باراك أوباما».

وتنوي قطر استثمار أكثر من 35 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات الخمس المقبلة، طبقا لمذكرة تفاهم بين غرفة التجارة القطرية وغرفة التجارة الأمريكية، توقع خلال الزيارة.

ويرافق أمير قطر إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، وفد من غرفة تجارة قطر لهذا الغرض.

وبالإضافة إلى هذا الاستثمار القطري من الجانب الحكومي، يتوقع أن تضخ شركات ومستثمرون قطريون استثمارات أخرى في الاقتصاد الأمريكي.

وتتنوع الاستثمارات الحكومية القطرية بين قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار العقاري.

وكانت شركة ديار العقارية القطرية قد افتتحت استثماراتها في الولايات المتحدة بمشروع سيتي سنتر دي سي بتكلفة 1.5 مليار دولار في العاصمة الأمريكية.