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توقف قلب ممثلة بريطانية أثناء تمثيل مشهد وفاتها

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توقف قلب ممثلة بريطانية أثناء تمثيل مشهد وفاتها توقف قلب ممثلة بريطانية أثناء تمثيل مشهد وفاتها

نقلت الممثلة البريطانية إيلان رودز  إلى المستشفى بحال الخطر، وذلك بعد تعرضها لأزمة قلبية إثر انتهائها من تمثيل مشهد موتها، وفق ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأفيد بأن الممثلة إيلان رودز أصيبت بأزمة قلبية حادّة، بعد أن أمضت يوماً كاملاً أثناء تمثيلها دور زعيمة عصابة تحتضر، في وقت أكدّ الأطباء أن رودز واجهت هذه الأزمة التي تأتي عادةً لأشخاص عاشوا تجربة حزن شديدة أو فقدوا شخصاً غالياً عليهم.

وقالت الممثلة لصحيفة “ميرور” بعد خضوعها لعلاج لـ 5 أيام: “كنت أمثل دور أم تحتضر، وتقمّصت الدور بشدة. لقد كان التصوير مكثفًا للغاية، وفي إطار الدور، كان يجب عليّ أن أودّع ابني، وأنا لديّ ابن في مثل عمره، فوضعت نفسي في مكان تلك الأم المحتضرة، وقد تأثرت للغاية بهذا الدور”.

وذكرت رودز أن الأزمة القلبية الحادة التي أصابتها جاءتها بعد انتهائها من التمثيل، ومباشرة عقب عودتها إلى منزلها، إذ شعرت بضيق تنفس، فسارعت للاتصال بفرق الإسعاف، قبل أن تنهار.

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