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العثور على جسم غريب بجوار محطة سكك حديد المنيا

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العثور على جسم غريب بجوار محطة سكك حديد المنيا العثور على جسم غريب بجوار محطة سكك حديد المنيا

قنبلة بدائية الصنع – ارشيفية

سادت حالة من الذعر، بين أهلي مدينة المنيا، عقب العثور على جسم غريب، زرعه مجهولون بمحيط كوبري محطة السكة الحديد بطريق أسوان الزراعي.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمد صادق الهلباوي، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جسم غريب بجوار كوبري المحطة بطريق مصر أسوان الزراعي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات وتم فحص الجسم، وتبين أنه قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون بمحيط كوبري محطة السكة الحديد بالمنيا وجارِ التعامل معها، وتم فرض طوق أمني بمحيط المنطقة، وإغلاق طريق مصر أسوان بشكل مؤقت لتمشيط المنطقة والتأكد من خلوها من أي متفجرات أخرى.

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