بيجو العالمية تكشف عن طراز 208 بمحركى ديزل وبنزين

كشفت شركة "بيجو العالمية" بفرنسا عن سيارتها الجديدة " 208 " لعام 2015 ، والتى حصلت على بعض التعديلات فى التصميم والشكل وهذا مايسمى " بالفيس لفت " ، والتغيير يشمل الإكصدام الأمامى الجديد بجانب شبكة تهوية أكبر فى الحجم مع مصابيح أمامية معتمة ومصابيح خلفية 3D LED جديدة ، مع إضافة باقات من التعديلات الخارجية اللون البرتقالى الجديد .

ويتوفر للسيارة محرك ديزل BlueHDi سعة 1.6 لتر بقوة 74 و99 و118 حصان ، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 3 لتر\100 كم مع معدل انبعاثات 79 جم\كم ، كما زودت السيارة بمحرك بنزين PureTech سعة 1 لتر بقوة 67 حصان وسعة 1.2 لتر بقوة 81 حصان ، بجانب محرك 1.2 لتر بشاحن توربينى بقوة 109 حصان مع محرك THP سعة 1.6 لتر بقوة 161 و205 حصان.