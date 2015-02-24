فيصل بن بندر يتسلم تقرير «الغذاء والدواء»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم امس، رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق بن عثمان القصبي، وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه .

حضر الاستقبال معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتب سموه بقصر الحكم امس معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل يرافقه رؤساء قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتقنية المعلومات بالهيئة.

وفي بداية الاستقبال سلّم الدكتور المشعل لسمو أمير منطقة الرياض التقرير السنوي لأعمال ومنجزات الهيئة، مستعرضا أبرز ما قدمته وتوصلت إليه الهيئة في مجال سلامة الغذاء والمنتجات الطبية للإنسان ومأمونيتها، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات الصحية والرقابية لها وإجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على مسببات المشاكل الصحية وتحديد آثارها.

وقد ثمن سمو أمير منطقة الرياض ما تبذله هيئة الغذاء والدواء من جهود في سبيل تطبيق الأمن الغذائي والدوائي متمنياً لمنسوبيها مزيداً من التوفيق والسداد.