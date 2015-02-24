إحباط تهريب 600 ألف حبة كبتاغون للمملكة

الرياض - خالد العوفي

واصلت الجمارك السعودية نجاحاتها المتميزة والكبيرة في سبيل كشف وإحباط تهريب الممنوعات، ومن ذلك ما تحقق مؤخراً في جمرك الحديثة حيث تم إحباط محاولة تهريب (616.763) حبة كبتاغون. وأفاد مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي أن الإرسالية عبارة عن "أعمدة حجر بناء" كانت محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وعند قيام المراقب بالإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مُخبأة داخل تجويف تم تجهيزه في الأعمدة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن المهربين يسعون دائماً لاستغلال أي إرسالية ترد إلى المملكة لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية في كافة منافذها الجمركية يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل كشف وإحباط أي محاولة تهريب.