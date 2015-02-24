وزير الدفاع الفرنسي يزور الهند لإنقاذ صفقة “رافال”.. وخلافات حول تجميعها محليًا

يجري وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان محادثات مع نظيره الهندي في نيودلهي اليوم الثلاثاء لإنقاذ صفقة بيع 126 طائرة رافال مقاتلة من صنع شركة داسو الفرنسية بعدما تعثرت بسبب خلاف حول تجميع الطائرة محليًا.

وبموجب بنود العقد ستباع 18 من الطائرات التي تشملها الصفقة جاهزة للطيران على أن يتم تجميع الباقي في منشأة هندية تديرها الدولة في إطار جهود الحكومة لبناء قاعدة صناعية عسكرية محليًا.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الاثنين قبل محادثات وزيري الدفاع إن الهند تصر على أن تتحمل داسو المسؤولية الكاملة عن الطائرات التي ستجمع في مصنع شركة هندوستان ايرونوتيكس في بنجالور.

ويقول مسؤولون إن المفاوضات متعثرة منذ عام.

وقال المسئول “يوجد على جدول الأعمال شيء واحد فقط .. صفقة رافال.”

وفي 2012 فضلت الهند رافال على عروض منافسة من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في صفقة بلغت قيمتها الأولية 12 مليار دولار لكن يقدر الآن أنها قفزت إلى 20 مليار دولار.

وقالت فرنسا إنها ستساعد هندوستان ايرونوتيكس على الالتزام بمواعيد تسليم الطائرات لكن لا يمكنها تقديم ضمانات على إنتاج الطائرة في منشأة لا تملك سيطرة عليها من حيث الإدارة أو الخبرة.

وقال المسؤول الدفاعي الهندي إن وفدًا فرنسيًا من مسئولي الشركة أجرى محادثات خلال الأسابيع الماضية في محاولة لإيجاد سبيل لتجاوز مسألة الضمانات. وأضاف أنه ليس لديه المزيد من التفاصيل.

وقال وزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار الأسبوع الماضي إن الحكومة لن تتخذ قرارًا بشأن مصير صفقة رافال إلا بعد أن تقدم لجنة مفاوضات العقود التابعة للوزارة تقريرها أوائل مارس.

رويترز