بسبب الرموز الانتخابية.. “المصريين الأحرار” يهدد باللجوء للقضاء.. واستياء فى “التجمع”

قال محمد عثمان المستشار القانونى لحزب المصريين الأحرار، أن من حق الحزب اللجوء للقضاء إذا لم تستجب اللجنة العليا للانتخابات لمطالبهم بتخصيص رمز الساعة بدلا من رمز الراديو الذى خصصته اللجنة للحزب.

ولفت عثمان فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى نصر القفاص فى برنامج “البرلمان” على قناة أون تى فى، إلى أن الحزب طلب قبل ذلك 3 رموز انتخابية، وهى رغيف العيش والعين والعلم، وفوجئ برموز أخرى تمامًا حصلت عليها أحزاب حديثة عن حزب المصريين الأحرار.

وأضاف: “فى حالة عدم الاستجابة من حقنا اللجوء للقضاء إذا لم تمنحنا اللجنة رمز الساعة بدلاً من الراديو، ونتمنى ألا تصل الأمور إلى ذلك”.

وفى نفس السياق قال عبد الناصر قنديل، سكرتير عام لجنة الانتخابات بحزب التجمع، أنه يوجد حالة استياء فى الحزب من مسألة الرموز الانتخابية لأن الحزب قدم طلبًا رسميًا مبكرًا أكثر من مرة حتى قبل فتح باب الترشح، طلب فيه الحصول على رمزى السلم والمركب، لكنهم فوجئوا أن لجنة الانتخابات خصصت لهم رمزى المفتاح والطيارة، مؤكداً أن مرشحى الحزب لم يخوضوا أى انتخابات سابقة بهذين الرمزين.

وأكد قنديل أن حزب التجمع بصفته أحد أقدم الأحزاب السياسية المشهرة فى مصر كان من حقه الحصول على الرمزين اللذين طلبهما، لكن لم يحدث ذلك، وهذا أدى لاستياء بين مرشحى التجمع البالغ عددهم النهائى 44 مرشح على المقاعد الفردية.