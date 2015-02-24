ضبط 69 مطلوبا من المحكوم عليهم و 446 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام .. تم ضبط عدد 69 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. علاوة على ضبط وتحرير عدد 446 مخالفة مرورية متنوعة .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين : عدد ( 28 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى ، عدد ( 5 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، عدد ( 26 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية ، عدد ( 10 ) محكوما عليهم في قضايا جنح المخالفات .

ومن جهة أخرى .. في مجال ضبط المخالفات المرورية .. تم ضبط عدد 446 مخالفة مرورية متنوعة .. حيث تم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .

كما تم سحب 29 ترخيصا ، وتم التصالح في 13 مخالفة .

> أ ش أ