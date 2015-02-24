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الرئيس السوداني يطلع على مشاريع التنمية في المنطقة الغربية

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الرئيس السوداني يطلع على مشاريع التنمية في المنطقة الغربية الرئيس السوداني يطلع على مشاريع التنمية في المنطقة الغربية

زار عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان أمس المنطقة الغربية واطلع على عدد من المشاريع التنموية والصناعية في المنطقة.

ورافق البشير خلال الزيارة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف، وحسن محمد احمد الشحي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، وأحمد يوسف محمد الصديق سفير جمهورية السودان لدى الدولة، ومحمد حمد عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

اطلاع

وشملت الزيارة ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بمدينة زايد ومرابع الظفرة ومجمع بينونة التعليمي ومحطة الطاقة الشمسية «شمس 1».

واطلع الرئيس السوداني خلال زيارته لمحطة «شمس 1» على أكبر محطة قيد التشغيل للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وأكبر مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

وأبدى الرئيس السوداني في ختام جولته في المنطقة الغربية اعجابه بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة والمنطقة الغربية بشكل خاص في المجالات كافة.

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