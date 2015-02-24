عبدالله بن زايد يحضر حفل استقبال سفارة الكويت

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق «فيرمونت باب البحر» في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، وعبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني، وشهاب الفهيم الوكيل المساعد لإدارة المراسم في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

لقاء

وفي وقت آخر، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والجنرال تاناساك باتبمابراجورن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند، بديوان عام الوزارة أمس، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات الراهنة الإقليمية والدولية.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع تايلاند لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.

ورحب سموه في بداية اللقاء بوزير الخارجية التايلاندي، معتبراً أن من شأن هذه الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الميادين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبه، نوه وزير خارجية تايلاند بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وعبر عن رغبة بلاده في مد جسور التعاون الثنائي على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى وجود معطيات مشجعة للطرفين لبناء قاعدة للثقة والانطلاق منها نحو آفاق جديدة من التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية المثمرة.

وتم على هامش اللقاء التوقيع على اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين.

حضر اللقاء خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية.