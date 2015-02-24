3.7 ملايين يتابعون حمدان بن محمد عبر مواقع التواصل

تخطى عدد المتابعين لصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أكثر من 3.7 ملايين متابع في ضوء المكانة المتميزة والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها سموه على الصعيد الدولي كأحد الرموز العربية الشابة التي تحظى باهتمام واسع النطاق، علاوة على الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لوسائل التواصل الاجتماعي التي يرى فيها نافذة مؤثرة للتفاعل المباشر مع الناس وإشراكهم في أهم المواقف والتعرف على أفكارهم وآرائهم بصورة فورية.

وقد بلغ عدد متابعي سمو ولي عهد دبي على موقع "انستغرام" أكثر من 1.6 مليون متابع، وعلى موقع "فيسبوك" ما يزيد على 1.1 مليون متابع، فيما وصل عدد المتابعين لصفحة سموه على موقع "تويتر" إلى مليون وألف وخمسمائة متابع.

وتُعدُّ صفحات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على قنوات التواصل الاجتماعي من بين القنوات العديدة التي يحرص سموه على توظيفها في التواصل الفعال مع الناس، وزيادة تقريب المسافات معهم.

وهو الأمر الذي نشأ وتربى عليه في مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديراً لقيمة التواصل مع الناس كأحد أهم العناصر الداعمة لنجاح القائد في تأدية رسالته.

بساطة وتلقائية

ويتسم أسلوب سمو ولي عهد دبي في التدوين على صفحاته وما ينشره من صور ومقاطع فيديو بالبساطة والتلقائية التي تنطق بكل مشاعر الحب والانتماء والولاء التي يحملها سموه لبلده وقيادته وشعبه وأمته، وتؤكد سعيه الدائم أن يكون بين الناس وقريباً منهم ومتفاعلاً معهم.

رسائل توعوية

وقد حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد في مواقف عديدة على توظيف صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي في نقل الرسائل التوعوية المفيدة سواء حول الموضوعات وثيقة الصلة بحياة الناس اليومية أو بالحملات المجتمعية والإنسانية التي تخرج من أرض الإمارات الطيبة وتهدف في المقام الأول لخدمة المجتمع وأفراده سواء داخل الدولة أو خارجها، لإيمان سموه بأهمية المشاركة المجتمعية لإنجاح تلك الجهود النبيلة الخيّرة.

وكان سمو ولي عهد دبي قد دشّن حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في مارس من العام 2010، مستقطباً أكثر من 235 ألف متابع في الأيام الأولى لإطلاق الحساب، وكذلك دشّن الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع "فيسبوك" في العام ذاته، بينما جاء تأسيس صفحة سموه على موقع "انستغرام" في مارس من عام 2012.

تواصل باللغتين

ويحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد على التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك حتى يتسنّى لغير الناطقين بالعربية التعرف إلى المبادرات والحملات والأنشطة الخاصة بسموه، وتهدف في الأساس إلى خدمة المجتمع بكل شرائحه من مواطنين ومقيمين وكذلك الضيوف الزائرين.

وتعريفهم كذلك بالمستجدات المهمة المعنية بدبي ودولة الإمارات، إلى جانب المواقف والتجارب الشخصية التي يجد فيها سموه عِبرة أو درساً ربما يكون نافعاً للآخرين أو رسالة يود سموه توجيهها حاملة في مضمونها حكمة تعين الناس على المضي بنجاح وتميز في حياتهم وتلهمهم أفكاراً يمكن من خلالها إفادة من حولهم.

تنوع فكري وموضوعي

ويتنوع محتوى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بسمو ولي عهد دبي من حيث الأفكار والرسائل والمواضيع التي يتناولها سموه من خلال المواقع الثلاث "تويتر- انستغرام- فيسبوك" من خلال أدوار سموه المختلفة كمسؤول إماراتي عربي رفيع المستوى وقائد لفريق عمل ضخم وفارس له من الإنجازات العالمية والإقليمية والمحلية ما يضعه في قائمة الشرف لأهم الرياضيين في العالم.

وشاعر له من الإنتاج الإبداعي ما وضعه في مكانة متميزة كأهم شعراء المنطقة، لاسيما في مجال الشعر النبطي الذي يعتز به سموه ويعلي قيمته كأحد أهم الأصناف الأدبية لارتباطه الوثيق بالثقافة الإماراتية والخليجية.