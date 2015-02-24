محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تتطلع إلى تطوير أوجه التعاون مع تتارستان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تنمية علاقاتها مع الدول الصديقة، وتتطلع إلى تطوير أوجه التعاون مع جمهورية تتارستان في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في برزة قصر الحصن، رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الذي يقوم بزيارة للدولة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس 2015.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بالرئيس التتارستاني والوفد المرافق، معرباً سموه عن سعادته بهذه الزيارة، وتمنياته بأن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بحث علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية والتجارية.

ومن جانبه، أعرب رئيس جمهورية تتارستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي ايدكس 2015، مؤكداً اهتمام بلاده بمد جسور الصداقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتنمية العلاقات البينية والاستفادة من الخبرات المتميزة التي تتمتع بها الإمارات في عدد من المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية.

وجرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر البرزة سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.