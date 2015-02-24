60 مداخلة صوتية لسلطان القاسمي عبر «البث المباشر»

60 مداخلة صوتية ومئات التوجيهات تحت الهواء، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كانت عبر برنامج «البث المباشر» الذي يحرص سموه على متابعته بشكل مستمر، بالإضافة إلى مداخلاته الأخرى مع العديد من البرامج الاذاعية المثيلة في الدولة، محفزاً سموه المسؤولين ووسائل الاعلام على تعزيز التواصل من مبدأ «صاحب الحاجة لحوح»، وإعطائهم الفرصة كاملة للحديث عن همومهم والعمل على حلها.

صاحب الحاجة

وجاء في التقرير الصادر عن مركز الشارقة الإعلامي، أن صاحب السمو حاكم الشارقة ينظر إلى مختلف القضايا التي يطرحها المتصلون بنظرة صاحبها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فيما أوضح أن القضايا تتنوع عبر برنامج الخط المباشر ما بين قضايا فردية واجتماعية ومادية وغيرها مما تلامس الكثير من تفاصيل الحياة، ليتم على إثرها إصدار قرارات مهمة من قبل سموه بهدف استئصال تلك المشاكل من جذورها.

ومن أبرز المواضيع التي طرحت عبر برنامج الخط المباشر سيدة تشكو من المركبات المزودة لمصادر الازعاج المتعمد، ليتم على إثر هذه المشكلة إصدار توجيه من سموه بمصادرة أي مركبة مزودة تتسبب في إزعاج سكان الإمارة للمحافظة على الهدوء والسكينة في الإمارة.

توعية إعلامية

ويشير الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي إلى أن تواصل صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم مع برنامج الخط المباشر أوجد التوعية الإعلامية لدى المسؤولين بإلغاء الحواجز وتعزيز التواصل مما انعكس إيجابياً على أداء العمل وتحسين مختلف الظروف المحيطة بأبناء الإمارة، مؤكداً أن لغة التواصل هي أساس التطوير وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

ويجد أصحاب الاختصاص والخبرة أن تواصل صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم يعد نموذجاً لدفع العمل نحو الانجاز وترسيخ الصلة بين الإعلام والقطاع الحكومي للوصول إلى تحقيق الأهداف الايجابية التي تصب بمصلحة الجميع.

وأكد تقرير مركز الشارقة الإعلامي حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على متابعة هموم أبنائه في الإمارة من أي مكان يكون فيه، مشيراً إلى الكثير من مداخلات وتوجيهات سموه وهو في طريقه بالطائرة إلى العديد من دول العالم ومنها عندما اتصل المواطن أبو عبد العزيز بالبرنامج بعد أن أرهقته الديون وهموم الحياة.

الباب المفتوح

وفي هذا الصدد يقول أبو عبدالعزيز: عندما سمعت صوت الحاكم وهو يزيح عني هموماً قد أثقلت علي الحياة أدركت أنه لا هموم مع تواصل صاحب السمو حاكم الشارقة، وما ينتهجه من فتح الأبواب دون عوائق أمام مواطنيه.

تجاوب صاحب السمو حاكم الشارقة الفوري مع مشكلة أبو عبدالعزيز استنفرت جميع الجهات المعنية ليجري العمل على تسديد ديونه وتوفير وظيفة دائمة له ومسكن طارئ لعائلته لحين تجهيز منزل دائم له ولأسرته وتقديم مساعدة مادية فورية.

أبو عبد العزيز هو واحد من العديد من الحالات التي هاتفت برامج البث المباشر في الدولة وبثت شكواها ليقينها ان صوتها مسموع من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يعرف بتواصله الدائم مع الناس.

«مبرة»

وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على زيادة تواصله مع أصحاب القضايا الحرجة أطلق سموه مبادرة برنامج مبرة للتواصل المباشر مع سموه لاستقبال المكالمات من المواطنين الذين لديهم مشاكل خاصة ولا يستطيعون البوح بها عبر برامج البث المباشر ولمن لا يستطيعون التواصل مع البرنامج وللفئة المتعففة التي لا تبوح باحتياجاتها.

ويعتبر المراقبون ان مبادرة برنامج مبرة التي تعد الاولى من نوعها في العالم، تسهم في إزالة الحواجز وزيادة التقارب بين الحاكم ومواطنيه، ما ينعكس بشكل ايجابي وملموس على جميع أفراد المجتمع.

تفاعل

يؤكد صاحب السمـــو الشيـــخ الدكتور سلطان القاسمي، أن جميع رسائل النـــاس التي ترسل اليــــه تصله ويطلع عليها، حتى وإن أرسلت عبر البريد وبأعداد كبيرة، إذ يجري فرزها عـــبر قوائم تصنف في فئات ضمـــــن مجموعـــات ليطلـــع عليها سمــوه.

ويورد أحمد سالم بوسمنوه عضو مجلـــس إدارة مؤسســـة الشارقـــة للإعـــلام، حـــرص صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم على نشر ثقافة التواصل، وحث الإعلام على ترسيخ أهدافه لخدمة قضايا الناس.