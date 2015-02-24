محمد بن زايد يزور عدداً من الأجنحة المشاركة في «آيدكس»

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من الأجنحة الدولية المشاركة في معرض «آيدكس 2015»، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على ما تضمنته أجنحة الشركات وآخر مبتكرات الشركات العارضة من أجهزة ومعدات لتكنولوجيا السلاح والمشاريع التطويرية في المجالين العسكري والمدني، واستمع سموه من المسؤولين عن أهم الصناعات التي يتم عرضها خلال المعرض.

وبدأت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة الجناح الفنلندي، واطلع سموه من المسؤولين فيه على أحدث معروضاتهم التي تشمل الاتصالات اللاسلكية ونظام ربط الهواتف الذكية بنظام التشفير الآمن مع نظام الاتصالات في مسرح العمليات والهوائيات المطورة التي يتم تركيبها على السيارات العسكرية والهوائيات المستخدمة في الإجراءات الإلكترونية المضادة.

وزار سموه الجناح السنغافوري، وتعرف من المسؤولين في الجناح إلى طبيعة مشاركتهم في آيدكس وأهم المعروضات التي يقدمونها، حيث اطلع على عدد من الأجهزة والمعدات التي تشمل البنادق الأوتوماتيكية المطورة والمتعددة الاستخدامات الخاصة، كما تعرّف سموه إلى مشروع مركبة برمائية تحمل 12 راكباً، يمكنها التنقل بسهولة ومرونة من البحر إلى البر، وتعمل في التضاريس الوعرة والصعبة.

وشملت الجولة زيارة الجناح الوطني للجمهورية الفرنسية، حيث شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شركة سافران الفرنسية نماذج من الصناعات العسكرية الفرنسية لتطوير محركات الطائرات العمودية، ونماذج من الجيل الجديد من الصواريخ المطورة، واستمع لشرح حول أنظمة أجهزة الرصد والمراقبة التي تحملها الطائرات العمودية وغير المأهولة وأنواعها ومهامها المتعددة، إضافة إلى نماذج القوارب البحرية ومعدات الدفاع البحري والأنظمة الملاحية المستخدمة فيها.

وتضمنت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة الجناح الألماني، واستمع سموه لشرح عن أهم الصناعات الألمانية المشاركة في المعرض وما تضمنته من جديد، حيث تعرض في الجناح الوطني الألماني العربات العسكرية ذات الاستخدامات المتعددة، ومعدات النقل والمركبات التكتيكية واللوجستية، وأنظمة حماية الجنود، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الدفاع الجوي.

وزار سموه الجناح الصربي، حيث اطلع على أنظمة الصواريخ الفائقة الدقة، وأنظمة المقذوفات ذات المديات المتعددة، ونماذج من عربات لنقل الجنود ومدافع الرشاشات متوسطة المدى، إضافة إلى طائرات التدريب.

وشملت جولة سموه أيضاً زيارة الجناح الأسترالي الذي تشارك فيه 22 شركة أسترالية، حيث أعرب القائمون على الجناح عن سعادتهم بالمشاركة في معرض آيدكس منذ سنوات، مشيرين إلى أن الشركات الحالية تعرض أحدث ما لديها من أجهرة ومعدات، خاصة في ما يتعلق بمعدات السلامة البحرية والاتصالات والمحاكاة والرادارات وأجهزة الرؤية الليلية.

لقاءات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الوطني، في معرض آيدكس 2015، خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ورحب سموه بالفريق أحمد قايد صالح، متمنياً لجمهورية الجزائر الشقيقة كل التوفيق بمشاركتها في معرض آيدكس.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الضيف الجزائري علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في ما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الوطني حول معرض آيدكس، والمشاركات العربية، والاستفادة التي تحققها مثل هذه المشاركات في تطوير وتحديث الصناعات العسكرية، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الشركات الرائدة في التقنيات الحديثة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من التطورات والأحداث الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين. كما التقى سموه عدداً من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في معرض آيدكس 2015، خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

فقد التقى سموه براتيسلاف جاشيتش، وزير الدفاع الصربي، ودينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، والفريق أرتو راتي، نائب وزير الدفاع الفنلندي. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيوف الدولة، متمنياً لهم مشاركة ناجحة في هذا المعرض العالمي، لعرض آخر التطورات الصناعية في المجالات الدفاعية والأمنية.

وبحث سموه مع الضيوف علاقات الصداقة والتعاون، وسبل تعزيز ودعم الروابط التي تجمع بلدانهم الصديقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في ما يتعلق بمجالات الشؤون الدفاعية والصناعية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات.

وتبادل سموه الأحاديث معهم حول طبيعة مشاركاتهم، وأهم المعروضات والمشاريع والبرامج التي تقدمها الشركات في معرض آيدكس 2015، والدور الذي قام به المعرض منذ انطلاقته الأولى في تعزيز التعاون بين الشركات والدول في خدمة وتطوير الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات والمعلومات حول التقنيات المستقبلية.

وجرى خلال اللقاءات استعراض آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاءات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.