محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في كلثم عبيد وجمعة سيف وحارب محمد ووجيهة التميمي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء امس واجب العزاء في كل من المرحومة كلثم عبيد بن طارش الظاهري والمرحوم جمعة سيف بن بخيت الفلاسي والمرحوم سعيد حارب محمد حارب الفلاحي.

فقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي بزيارة خيمة عزاء المرحومة كلثم الظاهري في منطقة جميرا في دبي إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته لابناء الفقيدة عبدالرحمن وعبيد وأحمد غانم المطيوعي راجيا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم العزاء سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي

وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ حشر بن جمعه آل مكتوم والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود المعلا و خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء والقناصل المعتمدين بالدولة.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ومرافقوه خيمة عزاء المرحوم جمعة سيف بن بخيت الفلاسي في منطقة جميرا في دبي حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أخ الفقيد أحمد سيف الفلاسي وأنجاله داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

و قدم صاحب السمو نائب ئيس الدولة صادق عزائه ومواساته إلى كل من سعيد وأحمد وخلفان وعبدالله وراشد حارب في رحيل نجل اخيهم سعيد حارب محمد حارب الفلاحي وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى خيمة عزاء المرحوم في منطقة جميرا في دبي حيث دعا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى كل من أحمد وعامر وعصام التميمي في وفاة الدتهم المرحومة وجيهة التميمي داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه.

وقد أعرب ذوو المتوفين الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى عن تقديرهم البالغ لمواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لهم في مصابهم الجلل مبتهلين إلى الخالق جلت قدرته وأن يكلأ سموه برعايته وينعم عليه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يديم على دولتنا ومجتمعنا نعمة التلاحم الوطني والتكافل الاجتماعي والانساني في ظل قيادتنا المعطاءة.