بالأرقام - ماذا قدم صلاح أمام تورينو في 24 دقيقة فقط

مباراة تلو الأخرى، يثبت محمد صلاح جناح فيورنتينا أنه صفقة ناجحة لأصحاب الرداء البنفسجي بعد رحيل نجم الفريق خوان كوادرادو .. والدليل ما فعله عندما اشترك بديلا أمام تورينو في لقاء الجولة 24 بالدوري الإيطالي.

صلاح سجل هدفا جميلا، للمباراة الثانية على التوالي، ولكن إيجابيته كانت ضعف ما كانت عليه في اللقاء الذي خاض منه 81 دقيقة بالجولة السابقة أمام ساسولو الذي شهد تسجيله هدفا وصناعة أخر.

ويستعرض FilGoal.com إحصائيات صلاح التي توضح أنه قام بالمهمة التي جعلت فيتشينزو مونتيلا المدير الفني يدفع به في الدقيقة 66.

- مهاجم مساعد

اشترك صلاح في مركز المهاجم المساعد، ابتعد عن الأطراف وساند جيلاردينيو في الهجوم، وبالفعل نجح التعاون بينهما في إسكان الكرة الشباك.

الهدف جاء من تعاون صلاح في الموقع الأكثر استلاما منه للكرة (إنظر الخريطة الحرارية السابقة).

- تلك المهمة شملت صناعة صلاح للفرص، فقد صنع ثلاثة لزملائه كانت قريبة من هز الشباك، كما أرسل ثلاث عرضيات من الجبهة اليمنى.

- نسبة تمريرات صلاح كانت رائعة 85%، بواقع 17 تمريرة صحيحة وثلاثة فقط خطأ .. ومقارنة بالمباراة الماضية التي لعبها 81 دقيقة دقيقة مرر 26 تمريرة صحيحة .. فهذا يدل على أن زملائه بدأوا في الثقة بقدرات اللاعب المصري والتمرير له كثيرا لإيجاد الحلول.

- أيضا في الـ24 دقيقة التي لعبها صلاح حاول المرور سبع مرات، نجح في أربعة وأخفق في ثلاثة .. وهي نفس النسبة التي فعلها أمام توتنام بالدوري الأوروبي طوال 90 دقيقة، أما أمام ساسولو فقد حاول المرور ثلاث مرات وجميعها لم ينجح في موقف 1 على 1.