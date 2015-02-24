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#ليلة_الابطال - أجويرو × برشلونة = 50%

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#ليلة_الابطال - أجويرو × برشلونة = 50% #ليلة_الابطال - أجويرو × برشلونة = 50%

مواجهة أخرى تجمع بين سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي مع برشلونة، اللاعب الأرجنتيني يلتقي مجددا الفريق الكتالوني الذي يمثل له عقدة.

لما لا وهو لم ينجح في تحقيق الانتصار عليه سوى ثلاث مرات فقط من أصل 12 مباراة خاضها أمامهم سواء بقميص ناديه الحالي أو السابق أتليتكو مدريد.

مانشستر سيتي يستضيف برشلونة في ملعبه الاتحاد الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وسط رغبة في الثأر من هزيمة الموسم الماضي في نفس الدور.

أجويرو سوف يستطيع المشاركة بعدما غاب عن لقاء الذهاب الموسم الماضي للإصابة والذي خسره فريقه بهدفين نظيفين، مما صعب من مهمته في لقاء العودة، والذي شارك فيه لكن لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال المباراة بعد الهزيمة بهدفين لهدف.

وبعيدا عن رغبة حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في الثأر من برشلونة، فإن أجويرو نفسه يرغب في مساعدة فريقه في زيارة شباك برشلونة وتخطي العقدة التي تلازمه أمام الفريق الإسباني، حيث أن نسبة تسجيله للأهداف مقارنة بعدد مشاركاته أمامهم تساوي 50 %.

أجويرو واجه برشلونة 12 مرة في كل المسابقات، كان أساسيا في 11 مرة، وبديلا في مرة واحدة فقط، فاز في ثلاث مباريات، وخسر في 8، وتعادل في لقاء واحد فقط، وكانت أكبر هزيمة له أمام الفريق الكتالوني بنتيجة ستة أهداف نظيفة، وأكبر انتصار لفريقه السابق هو أربعة أهداف لهدفين.

مهاجم أتليتكو السابق سجل في مرمى برشلونة ستة أهداف فقط، كانت كلها بقميص الأتليتي في الدوري الإسباني فقط، ولم ينجح في إحراز هدف في مشاركته الوحيدة أمامهم في كأس الملك.

أهدافه الستة جاءت بواقع أربعة في فيسنتي كالديرون، واثنان فقط في الكامب نو، فهل ينجح الكون في الوصول لشباك البلوجرانا في لقاء الثلاثاء وتحسين نسبة تسجيله للأهداف في شباكهم؟

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