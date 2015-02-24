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#ليلة_الابطال - بالفيديو .. سواريز × مانشستر سيتي = 17%

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#ليلة_الابطال - بالفيديو .. سواريز × مانشستر سيتي = 17% #ليلة_الابطال - بالفيديو .. سواريز × مانشستر سيتي = 17%

ثلاث سنوات هي الفترة التي قضاها المهاجم لويس سواريز مع ليفربول وواجه فيها مانشستر سيتي ست مرات في الدوري الإنجليزي، لكن تلك المباراة كانت بمثابة عقدة للمهاجم الأورجواياني.

برشلونة يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة الأولى لسواريز أمام أي فريق إنجليزي بقميص البلوجرانا بعد انتقاله لهم الصيف الماضي قادما من ليفربول.

المواجهة ثأرية لسواريز من جانبين، أولهما أن سيتي هو الفريق الذي حرمه من تتويج مجهوده الرائع الموسم بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما سجل 31 هدفا، ولكن ذلك لم يشفع له، ليأتي فريق مدينة مانشستر ويظفر بالبطولة في النهاية.

أما الهدف الثاني والذي يدخل به سواريز المباراة هو الثأر من دفاعات مانشستر سيتي وحارس مرماه جو هارت، حيث أن لاعب الفريق الكتالوني الحالي لم ينجح في تسجيل سوى هدف واحد فقط في شباكهم خلال ست مباريات لعبها بقميص الحمر، ولم يكن من لعب مفتوح بل من ركلة حرة.

وبشكل عام، شارك سواريز أمام مانشستر سيتي في ست مباريات كان فيهم جميعهم أساسيا، فاز مرتين، وتعادل في ثلاث، وخسر في لقاء واحد فقط.

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فيديو اليوم السابع

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