أجويرو: مانشستر سيتي أصبح أكثر قوة أوروبيا

مانشستر، (إفي): أعرب سرخيو أجويرو نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي عن ثقته وزملاءه في الفريق على "تقديم أداء جيد" غدا أمام برشلونة في لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأن الـ(سيتيزين) "يصبح أكثر قوة في أوروبا بمرور الوقت".

وقال المهاجم الدولي الأرجنتيني "البرسا جعل الأمور معقدة العام الماضي. فرضوا استحواذهم على الكرة، وهي إحدى أخطر نقاط قوتهم، وهذا ما حرمنا من السيطرة على الكرة"، وذلك خلال تصريحات أوردها اليوم الاثنين موقع (السيتي).

كما توقع هداف مانشستر سيتي في البريميرليج والتشامبيونز ليج "مباراة أخرى" غدا الثلاثاء، لأن الفريقين طرأت عليهما "الكثير من التغيرات".

وأوضح "أي من الفريقين ليس كما هو، لقد تغيرا كثيرا، عززا صفوفهما، لذا فإن المباراة ستكون جديدة تماما. ما أنا متأكد منه أننا سنشهد مواجهتين ساخنتين".

واستطرد "حينما شاهدت القرعة قلت: لا، ليس البرسا مرة أخرى. لكن على أي حال الأمر بدا لي مصادفة كبيرة".

وتابع "ظن الكثيرون أنه تم إقصاءنا، لكننا فزنا على بايرن ميونخ وروما في إيطاليا، مما يؤكد أن هذا الفريق يصبح أكثر قوة على المستوى الأوروبي".

وأوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مانشيستر سيتي الإنجليزي في مواجهة برشلونة الإسباني، وستقام مباراة الذهاب غدا بمعقل الفريق الإنجليزي (ملعب الاتحاد)، على أن تقام مباراة الإياب في 18 مارس المقبل على أرض البرسا ملعب (كامب نو).

ويدخل (السيتيزين) المواجهة منتشيا بفوزه العريض على نيوكاسل 5-0 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بينما يسعى لويس إنريكي مدرب البرسا لتصحيح الأوضاع سريعا بعد السقوط في فخ الهزيمة على أرضه أمام مالاجا 0-1.