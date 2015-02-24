بالفيديو - ليفانتي يحقق فوزا دراماتيكيا على جرانادا في صراع القاع

فالنسيا، (إفي): حقق ليفانتي فوزا ثمينا ودراماتيكيا على ضيفه جرانادا بهدفين لواحد في ختام الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ليفانتي متأخرا بهدف على ملعبه سيوتات دي فالنسيا سجله المغربي يوسف العربي (ق13).

واستمر تأخر أصحاب الأرض حتى (ق88) عندما أدرك فيكتور كاماراسا التعادل مستغلا خطأ دفاعي للضيوف، وسجل بعدها دافيد بارال هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من كرة يشتبه في كونها تسللا.

وبهذا الانتصار يتبادل ليفانتي المراكز مع جرانادا ليرتقي للمركز الثامن عشر (22 نقطة) ويتراجع الفريق الأندلسي للمركز التاسع عشر وقبل الأخير (19 نقطة).

ويستضيف جرانادا في الجولة القادمة يوم السبت منافسه برشلونة وصيف الليجا، بينما سيحل ليفانتي ضيفا على رايو فايكانو صاحب الترتيب الرابع عشر.