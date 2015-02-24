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بالفيديو - إنتر يحقق ثالث فوز على التوالي بالكالتشيو على حساب كالياري

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بالفيديو - إنتر يحقق ثالث فوز على التوالي بالكالتشيو على حساب كالياري بالفيديو - إنتر يحقق ثالث فوز على التوالي بالكالتشيو على حساب كالياري

روما، (إفي): حقق إنتر ميلانو ثالث انتصار له على التوالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم على حساب كالياري بهدفين لواحد، ليرتقي خمسة مراكز وينافس بقوة على مركز مؤهل لأوروبا.

ونجح إنتر اليوم في التقدم بهدفين على ملعب سانت إيليا خلال الشوط الثاني بواسطة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (ق47) والأرجنتيني ماورو إيكاردي (ق68)، قبل أن يقلص كالياري النتيجة بهدف سجله بالخطأ حارس إنتر، الأرجنتيني خوان بابلو كاريزو (ق74) في مرمى فريقه بعدما اصطدمت تسديدة صامويل لونجو بالقائم وارتدت في جسده لتدخل المرمى.

وأصبح رصيد إنتر 35 نقطة في المركز السادس ليتخطى باليرمو وتورينو وميلان وسامبدوريا وجنوه، حيث يتفوق على الفريقين الأخيرين بفارق الأهداف.

فيما تجمد رصيد كالياري عند 20 نقطة ليظل في المركز الثامن عشر.

ويستعد إنتر لاستضافة فيورنتينا صاحب المركز الخامس في الجولة القادمة.

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فيديو اليوم السابع

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