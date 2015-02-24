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بيللجريني: سنجرد برشلونة من الكرة .. والمواجهة مختلفة عن العام الماضي

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بيللجريني: سنجرد برشلونة من الكرة .. والمواجهة مختلفة عن العام الماضي بيللجريني: سنجرد برشلونة من الكرة .. والمواجهة مختلفة عن العام الماضي

مانشستر، (إفي): أكد مانويل بيللجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم أن مباراة الغد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام برشلونة الإسباني "ستكون مختلفة" عن تلك التي خاضها الفريقان العام الماضي وأن لاعبيه سيعملون على "تجريد البلاوجرانا من الكرة".

وقال بيللجريني خلال مؤتمر صحفي عشية المواجهة الأوروبية "خضنا المباراة الموسم الماضي بعد لعب 19 لقاء في شهرين. الأمر مختلف هذا العام لأننا في حالة بدنية جيدة".

وأضاف المدرب التشيلي "الأمر الأهم هو القتال من أجل الاستحواذ على الكرة، سنحاول السيطرة عليها قدر الإمكان واللعب بتركيز طيلة 90 دقيقة؛ بمعنى أن ننفذ ما نجيد فعله".

وتابع "لا أعلم كيف هو وضعهم، لكنني واثق في أننا سنقابل برشلونة الحقيقي الذي يناضل من أجل دوري الأبطال. نمر بمرحلة جيدة؛ كان التسجيل عصيا علينا لكننا تمكننا من إحراز خمسة أهداف مطلع الأسبوع".

وأوضح "أهم شيء غدا هو الفوز على أرضنا، لكن هذا الفريق أثبت أنه يفعل ذلك أيضا. لذا فسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية. وإذا لم يكن الفوز من نصيبنا، فالأفضل هو التعادل، وإذا كان التعادل فإن 0-0 ستكون النتيجة المثلى".

وأوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مانشيستر سيتي الإنجليزي في مواجهة برشلونة الإسباني، وستقام مباراة الذهاب غدا بمعقل الفريق الإنجليزي (ملعب الاتحاد)، على أن تقام مباراة الإياب في 18 مارس المقبل على أرض البرسا ملعب (كامب نو).

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