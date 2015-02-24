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نصري: لم نكن مستعدين العام الماضي أمام برشلونة

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نصري: لم نكن مستعدين العام الماضي أمام برشلونة نصري: لم نكن مستعدين العام الماضي أمام برشلونة

مانشستر، (إفي): قال لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي إن مواجهة برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون "مختلفة" عن الموسم الماضي لأن فريقه حينها "لم يكن مستعدا".

وقال نصري في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الفريقين "نرغب في الفوز على برشلونة للوصول لأبعد مدى في دوري الأبطال وليس للثأر، نحن أفضل بدنيا من العام الماضي ولدي قناعة بأن الأمور ستكون مختلفة".

وصرح اللاعب "برشلونة فريق لديه خبرة كبيرة وهم يعرفون ما الذي يعنيه الفوز بهذه البطولة، نحن لم نكن مستعدين العام الماضي ولكن الآن نحن ندرك قدراتنا".

واعتبر نصري لاعب أرسنال السابق أن المباراة ستكون "مسلية"، مشيرا إلى أن مان سيتي يسعى لـ"صناعة تاريخ له في الـ(تشامبيونز)".

وأضاف "أي لاعب سيرغب بكل تأكيد في المشاركة بهذه المباراة، البرسا فريق جيد ولديه فلسفة عظيمة في اللعب، سيكون صداما ممتعا، ليس لدي شك في هذا".

وردا على سؤال بخصوص أهمية الأرجنتيني ليونيل ميسي بالنسبة لبرشلونة أجاب بقوله إنه "لاعب من مجرة أخرى"، حيث تابع "ولكن في نفس الوقت لديهم سواريز وهو لاعب مهم وإن لم يكن بنفس الدرجة التي كان عليها مع ليفربول".

ورفض نصري المقارنة بين لاعبي وسط النادي الكتالوني، تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا حيث وصف الأمر بأنه سيكون "غير ملائم".

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