سفير أمريكا لدي العراق يجدد دعم بلاده للقوات المسلحة العراقية ضد” داعش”

جدد السفير الأمريكي لدي العراق ستيوارت جونز أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في دعم القوات المسلحة العراقية من خلال تجهيزها بالأسلحة والاسناد الجوي والاستشارة والدعم في مواجهة تنظيم(داعش)الإرهابي.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب استقبال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في مكتبه أمس الاثنين في بغداد للسفير الأمريكي ستيوارت جونز، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

> وأشار جونز إلى أن لقاءه بوزير الدفاع العراقي ناقش عدة موضوعات، ومنها العملية الناجحة التي تقوم بها القوات العراقية في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار بمساندة قوات”الحشد الشعبي” وأبناء العشائر وبإسناد جوي من قبل طائرات التحالف الدولي، وقال: إن هذا الإسناد الجوي أكبر دليل على مدى التعاون بين القوات العراقية وقوات التحالف الدولي المناهض لداعش.

ولفت إلى أن ما صرح به وزير الدفاع العراقي عن نتائج التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية يوم أمس/الأحد/ تفند الشائعات التي زعمت دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم(داعش).. وتبع ذلك تصريح لرئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي يؤكد الولايات الأمريكية لاتدعم (داعش).

وذكر جونز أن هذه الشائعات والادعاءات ليس لها أساس من الصحة وهي خطيرة كونها تخدم الأشخاص الذين يدعمون(داعش) بتغذية مشاعر الناس، وهي إدعاءات زائفة وتوصلت تحقيقات الحكومة العراقية إلى ماسبق أن ذكرته بهذا الشأن.

وسبق أن اتهمت جهات عراقية وجماعات مسلحة شيعية أمريكا ودول بالتحالف الدولي المناهض لداعش بمساعدة مسلحي التنظيم بالقاء أغذية وأسلحة بواسطة الطائرات، وهو مانفته أكثر من مرة السفارة الأمريكية في بغداد.. وقال السفير الأمريكي بالعراق ستيورات جونز، في 9 فبراير الجاري، ردّاً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام من قيام طائرات تابعة للتحالف بإلقاء أسلحة ومساعدات لمسلحي (داعش) إن “هذه التقارير غير صحيحة، وان الهدف منها هو الإساءة إلى الشراكة والعلاقات بين التحالف الدولي والحكومة العراقية… ان الحكومة ووزارة الدفاع العراقية لديها شفافية كاملة عن نشاطات أمريكا وقوات التحالف، وأن أي تحريك لطائرات مروحية نبلغ بها الجانب العراقي مسبقا، وماتردد عن أن مروحيات ألقت أسلحة لداعش هي تقارير غير صحيحة”.

> أ ش أ