تمكنت حملة مكبرة شنتها مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور عصام عامر وكيل الوزارة من إعدام 135 طن منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك بالعاشر من رمضان.

كانت إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتور خالد أحمد فوزى قد شنت حملة مكبرة لفحص المواد الغذائية بالمحلات التجارية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك فى إطار تكثيف العمل لمراقبة الأغذية وضمان سلامتها وجودتها.

أسفرت الحملة عن إعدام 135 طنا و225 كيلو منتجات غذائية ما بين "لحوم وأسماك" فاسدة وير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير 96 محضرا طبقا للقانون 96 ومحضرين طبقا للقانون 97 و13 محضر غش تجارى طبقا للقانون 10 لسنة 1966، كما تم سحب 10 عينات من المنتجات الغذائية لفحصها وصدر قرار غلق محل تخزين وتداول مواد غذائية لعدم الترخيص.