أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص فى مشاجرة بالأعيرة النارية فى أسيوط

Google+ Print
مصرع شخص فى مشاجرة بالأعيرة النارية فى أسيوط مصرع شخص فى مشاجرة بالأعيرة النارية فى أسيوط
لقى شخص مصرعه فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية المعابدة التابعه لمركز أبنوب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

وتلقى اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مستشفى أبنوب المركزى، يفيد بوصول جثمان لشاب فى العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين، وبالبحث والتحرى تبين أن الجثة لشخص يدعى (رشوان محمود محمد أحمد) ٢٩ سنة من قرية المعابدة، وأنه توفى متأثرا بإصابته بطلق نارى، وتم تحرير محصر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365