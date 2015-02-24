مصرع شخص فى مشاجرة بالأعيرة النارية فى أسيوط

لقى شخص مصرعه فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية المعابدة التابعه لمركز أبنوب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

وتلقى اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مستشفى أبنوب المركزى، يفيد بوصول جثمان لشاب فى العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين، وبالبحث والتحرى تبين أن الجثة لشخص يدعى (رشوان محمود محمد أحمد) ٢٩ سنة من قرية المعابدة، وأنه توفى متأثرا بإصابته بطلق نارى، وتم تحرير محصر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.