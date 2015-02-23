المؤتمر العربى للإصلاح يوصى بإعتبار قانون الخدمة المدنية نموذج يحتذى به

إعتمد المشاركون بالمؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى والتنمية، 10 توصيات مقترحة لخطط الإصلاح الإدارى والتنمية بالبلدان العربية، وهى فى الإصلاح التشريعى، بسرعة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وتفعيله فى مصر ، وإعتبار هذا القانون نموذجًا يحتذى به فى قوانين الخدمة المدنية العربية.

بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها، بما يحقق الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مناخ الاستثمار في مصر، ويعمل على زيادة التجارة العربية البينية.

وأوصى المؤتمر، أنه فى مجال الإصلاح المالى يجب التحول من الموازنة التقليدية، "موازنة الأبواب والبنود والأنواع"، إلى موازنة البرامج والآداء، بما يكفل ربط مؤشرات الآداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وفى مجال المشاركة المجتمعية طالبت التوصيات بوضع آليات عملية لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة والمسئولية في دعم وتبني توجهات الحكومة.

وأشارت التوصيات إلى أنه بالنسبة لمجال الرقابة ومكافحة الفساد، فإنه يجب إيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد، ليكون دور تطويري داعم للمؤشرات الإيجابية والإصلاح الإداري والتنمية، أما فى مجال التطوير التنظيمى بالدول العربية، فمن الضرورى إعادة النظر فى الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها بالحكومات العربية، وإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الإقتصادية العالمية، مع تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية وتفعيل دورها في الإرتقاء بآداء العاملين بالجهاز الحكومي.

وأوضحت التوصيات أنه يجب وضع وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والصلاحيات من الحكومة المركزية، إلى وحدات الإدارة المحلية (قرية - مدينة - حي - مركز )، بما يكفل تنفيذ الإلتزام الدستوري لتعزيز اللامركزية، مطالبين بضرورة إحياء مبادرات عربية لتعزيز دور الشباب في الإبداع والإبتكار والبحث العلمي وإدماج الشباب في عملية التنمية.

وطالبت التوصيات بتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجمهورية مصر العربية، مبادرة قادة التغيير للدول العربية لنشر ثقافة التغيير بين موظفي الخدمة المدنية، على أن يتم التركيز خلالها على الجوانب الأخلاقية والسلوكية.

ولفتت التوصيات إلى أنه يجب الاستفادة من التجارب العالمية والعربية لتعميم تجربة المملكة العربية السعودية في قياس رضا المستفيدين على المؤسسات الحكومية العربية، وتعميم تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة حول جوائز الجودة والتميز بالمؤسسات العربية لنشر ثقافة الجودة والتميز، بالإضافة إلى تجربة مركز كاسيرتا للتدريب التابع لبرنامج الحكم الرشيد – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التدريب وبناء القدرات والتنمية البشرية.

كان المؤتمر العربى الأول "الإصلاح الإدارى والتنمية"، قد إختتم مساء اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية، والذى يعقد تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزراة التخطيط بجهورية مصر العربية، وناقش المؤتمر 25 ورقة عمل وبحث خلال أربع جلسات تم عقدها على مدار يومين، مع تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة نقاشية (Panel)، ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء وقادة الفكر والرأي، لتحديد رؤية مستقبلية للعلاقة التبادلية بين الإصلاح الإداري والتنمية.