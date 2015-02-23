أخبار مصر للساعة10..قائد البحرية الأمريكية: ندعم مصر للقضاء على "داعش"

نَشَرَ "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المُهمّة، على رأسها تصريحات قائد القوات البحرية لدى القيادة المركزية الأمريكية جون ميلر، بأن بلاده تدعم مصر فى جهودها للقضاء على تنظيم "داعش" فى ليبيا.

وأوضح ميلر فى حواره لفضائية "سكاى نيوز عربية": "داعش سيرتكب جرائم فظيعة بصرف النظر عن خسارته، وسيقوم بالمزيد من هذه الأفعال، وما صدر من الجانب المصرى هو إدراك للخطر الذى يشكله داعش وهم يردون عليه، ومصر هى شريك استراتيجى للولايات المتحدة، ونحن ندعم جهودها لمواجهة داعش فى ليبيا والقضاء على هذا الخطر".

وأضاف قائد القوات البحرية لدى القيادة المركزية الأمريكية، أن تنظيم داعش سيرى قدرة قوات التحالف على تدميره، فقد شن التحالف 2500 ضربة جوية ناجحة ضد التنظيم، مضيفًا: "التقدم بطىء ونعلم ذلك جيدًا منذ البداية ولكن الأمور تسير حسب الخطة المرسومة".

ونفى قائد القوات البحرية أن يكون هناك أى نوع من التنسيق المسبق بين قوات التحالف ودمشق، بشأن الضربات الجوية على مواقع "داعش" داخل سوريا.

استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى والوفد المرافق له من ممثلى كبريات الشركات الإيطالية، وحضر اللقاء وزيرا التجارة والصناعة، والاستثمار المصريان.

وافتتح رئيس الوزراء اللقاء بعدة جمل باللغة الإيطالية رحب خلالها بالوفد الإيطالى الزائر، كما شدد على عمق الصداقة الوطيدة بين البلدين، مؤكدًا الاستمرار فى العمل على تنمية العلاقات الطيبة التى تجمع بين الدولتين، ومشيرا إلى أنه رغم كل التحديات التى نواجهها حاليا، إلا أننا مصممون على بناء بلدنا وتحويل تلك التحديات إلى فرص.

وأكد رئيس الوزراء توافر العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر، لما تتمتع به من سوق كبير، مشددًا على أن كل الشركات الإيطالية مرحب بعملها فى كل القطاعات مثل النفط والغاز والبناء والتشيد والبنية التحتية.

وأشار إلى تطلع مصر إلى أن تصبح مركزًا لأنشطة الشركات الإيطالية والعالمية فى أفريقيا والمنطقتين العربية والبحر المتوسط، والتى يمكن لها أن تستفيد من اتفاقات المناطق الحرة التى تشترك مصر فى عضويتها كمنطقة الكوميسا، وما تتيحه تلك المناطق من تصدير المنتجات دون حواجز جمركية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من توافر الموارد البشرية المصرية الموهوبة.

وأشاد المهندس إبراهيم محلب بدور مدرسة "دومبسكو" الفنية فى تخريج المئات من الفنيين المصريين المدربين، مؤكدا أن الوقت مناسب الآن لإنشاء عدد من المدارس الفنية الصناعية الإيطالية، وعرض عليهم توفير عدد من المدارس الفنية القائمة فى القاهرة والإسكندرية وجنوب مصر ليقوم الجانب الإيطالى بتجهيزها وتدريب طلابها، مما سيساعد على ايجاد فرص عمل للكثير من الشباب وتقليل فرص الهجرة غير الشرعية.

وأعرب الوفد الإيطالى عن سعادته البالغة بإلقاء رئيس الوزراء كلمة ترحيب باللغة الإيطالية، كما أعرب نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى من جانبه عن تقديره للحفاوة البالغة فى الاستقبال، موضحًا أن الوفد المرافق له يضم عددًا من ممثلى كبريات الشركات الإيطالية العاملة فى مصر أو تلك الراغبة فى الاستثمار بمصر، مشيدا بلقاءات الأعمال التى قام بها الوفد خلال الزيارة، وأوضح أيضا أن رئيس الوزراء الإيطالى حريص على المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ إلى جانب عدد من الشركات الإيطالية.

كما أكد نائب الوزير الايطالى أن مصر شريك استراتيجى لبلده فى منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك تقاربًا فى وجهات النظر بين البلدين، حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كتطورات الأوضاع فى ليبيا، ومؤكدًا دعم بلاده ووقوفها إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب.

وأشاد نائب الوزير الإيطالى بفكرة إنشاء مدارس مثيلة لـ"دومبسكو"، مؤكدًا أنه سيبحث المقترح الذى تقدم به رئيس الوزراء لدى عودته إلى إيطاليا وسيعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مصر تعول على إيطاليا وأصدقائها الأوروبيين فى دعم جهودها للانطلاق نحو المستقبل، كما ترغب فى ضخ المزيد من الاستثمارات من الشركات الإيطالية وزيادة أعداد السياحة الإيطالية إلى مصر، وطلب من الوفد ينقلون رسالة إلى المجتمع الإيطالى حول توافر الأمن والسلامة بمصر وترحيبها بقدوم رجال الأعمال والمواطنين الإيطاليين إلى مصر ومشاركتهم فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

القيادة المركزية الأمريكية: ندعم مصر للقضاء على "داعش" فى ليبيا

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