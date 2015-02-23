"الأطباء": التأمين الصحى يحتاج 200 مليار جنيه لذلك ندعم ضرائب السجائر

أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن منظومة التأمين الصحى ينفق عليها ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وقريبا سوف يكون 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه لتغطية تكلفة التأمين الصحى على كل أطياف الشعب المصرى.

وأوضح الدكتور خالد سمير أن نقابة الأطباء تدعم قرارات رئاسة الجمهورية فيما يخص زيادة الضرائب على "السجائر"، موضحا أنها زيادة طفيفة مقارنة بالزيادات العالمية، لافتا إلى أن الزيادات سوف يتم توجيهها لقطاعات الصحة والتعليم، وهى تحتاج إلى مزيد من الدعم المالى فى ظل إضافة شرائح جديدة للتأمين الصحى.

وكشف عضو مجلس نقابة الأطباء أن هناك دراسات تم إعدادها منذ أربع سنوات لإعداد قانون صحى شامل لكل الأسر المصرية، لافتا إلى أن كل ما يجمع من اشتراكات التأمين الصحى من الطلاب من كل المدارس تقارب الـ300 مليون جنيه فقط وهى نسبة ضئيلة جدا.

ويذكر أنه كان قد صدر بالأمس قرار جمهورى بزيادة الضرائب على السجائر، وستوجه العائدات للتأمين الصحى طبقا لوزير المالية.